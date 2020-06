Coronavirus: oggi 338 casi, 44 decessi e 1505 guariti

Ancora un leggero calo dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: oggi sono 338, contro i 346 di ieri, per un totale che sale a 236.989. Il triste primato e' sempre della Lombardia con 244 nuovi casi. Scende il numero dei decessi, 44 oggi contro i 78 di ieri per un totale di 34.345. I guariti sono stati 1.505 (1.780 quelli di ieri), per un totale di 176.370.

Il numero delle persone attualmente positive e' sempre in calo, 1.211 in meno oggi, per complessivi 26.274. Intanto continuano a calare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 153 in meno, e scendono a 3.594, mentre le terapie intensive sono 11 in meno, 209 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.471 (ieri 23.518). Infine, piu' tamponi oggi: 56.527 contro i 49.750 di ieri.