Coronavirus, più 224 i nuovi casi. 24 le vittime nelle ultime 24 ore

Coronavirus, Protezione Civile: +224 nuovi casi - Sono 224 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile nel consueto bollettino giornaliero. Questo dato porta il totale degli attualmente positivi a 20.972



Coronavirus, Protezione Civile: 24 decessi nelle ultime 24 ore - Sono 24 i nuovi decessi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 34.634. Lo comunica la Protezione civile.



Coronavirus, Protezione Civile: +440 guariti in 24 ore - I guariti da coronavirus nel nostro Paese sono aumentati di 440 unità in 24 ore. Lo comunica la Protezione civile. Il totale dei guariti è ora di 182.893.



Coronavirus, Protezione Civile: +40.545 tamponi in 24 ore - E' 40.545 il numero dei tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 4.984.370. Lo comunica la Protezione civile.



Coronavirus: 20.972 malati, 240 meno di ieri - Sono 20.972 i malati di Coronavirus in Italia, 240 meno di ieri, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 331. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile. Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 13.843 in Lombardia (-68), 2.013 in Piemonte (-75), 1.172 in Emilia-Romagna (-35), 583 in Veneto (-8), 365 in Toscana (-49), 248 in Liguria (-2), 991 nel Lazio (+4), 527 nelle Marche (-12), 126 in Campania (+1), 222 in Puglia (+2), 53 nella Provincia autonoma di Trento (+2), 141 in Sicilia (+1), 78 in Friuli Venezia Giulia (-5), 403 in Abruzzo (-1), 75 nella Provincia autonoma di Bolzano (-1), 15 in Umbria (-2), 28 in Sardegna (+0), 5 in Valle d'Aosta (-1), 36 in Calabria (+6), 40 in Molise (-13), 8 in Basilicata (+0). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.570 (+13), Piemonte 4.051 (+6), Emilia-Romagna 4.231 (+1), Veneto 2.002 (+0), Toscana 1.095 (+0), Liguria 1.549 (+4), Lazio 827 (+0), Marche 994 (+0), Campania 431 (+0), Puglia 540 (+0), Provincia autonoma di Trento 466 (+0), Sicilia 280 (+0), Friuli Venezia Giulia 344 (+0), Abruzzo 459 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 78 (+0), Sardegna 132 (+0), Valle d'Aosta 146 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il Coronavirus sono finora 4.984.370, in aumento di 40.454 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.041.750.

Coronavirus: sono 16 le regioni senza nuove vittime - Sono 16 le regioni senza nuove vittime da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in base ai dati della Protezione civile. Si tratta di Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Coronavirus: in Lombardia 128 positivi, 13 decessi e 183 guariti - "Su 128 casi positivi registrati oggi, 53 derivano da tampone a seguito di positivita' al test sierologico, mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: 53 in terapia intensiva, (1 meno di ieri), 1260 nei reparti di degenza (141 meno di ieri). I decessi sono stati 13". Cosi' l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, spiega i dati raccolti dalle strutture regionali sull'andamento del contagio da Coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 7.825 su un totale complessivo di 956.959. I casi attualmente positivi sono 13.843 (-68) su un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi di 92.968. I guariti/dimessi sono 183 su un totale complessivo di 62.555. In terapia intensiva ci sono 53 ricoverati (-1), e sono degenti in reparti diversi dalla terapia intensiva in 1.260 (- 141). I nuovi decessi sono 13 su un totale complessivo di 16.570. I casi per provincia sono cosi' ripartiti: Milano 24.161 (+31) di cui 10.274 (+18) in citta'; Bergamo 14.120 (+24); Brescia 15.479 (+37); Como 4.053 (+2); Cremona 6.577 (+1); Lecco 2.817 (+2); Lodi 3.557 (+3); Mantova 3.444 (+4); Monza e Brianza 5.731 (+4); Pavia 5.542 (+9); Sondrio 1.567 (+4); Varese 3.857 (+3). Ci sono poi 2.063 in fase di verifica.