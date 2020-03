Coronavirus, registrato il marchio. Tra ristoranti, gadget e solidarietà

L'emergenza coronavirus può avere anche aspetti positivi, specie nel mondo del business non bisogna mai disperare: anche da una crisi possono nascere opportunità. Devono averlo pensato le aziende che in questi giorni sono corse a registrare il marchio 'coronavirus'. Tra queste c'è anche un gruppo italiano che, ironia della sorte, è specializzato nello "sviluppo" di ristoranti orientali. Un settore che a causa dell'allarme sanitario ha visto un drastico calo dei clienti nelle ultime settimane. Ma l'iniziativa in questo caso è mossa da un intento solidale. Fra gli obiettivi, prosegue ancora Gl Group, "anche quello di riuscire a far sorridere in un momento così difficile per tutti, anche per la ristorazione". Per la realizzazione dei disegni e delle vignette da stampare su t-shirt e gadget è stata incaricata "una nota agenzia pubblicitaria".