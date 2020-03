Coronavirus, risalgono i positivi: 4.492 in più. 662 morti e 999 guariti

Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi per Coronavirus in Italia. Oggi sono 4.492 in piu' mentre ieri l'aumento era stato di 3.491, martedi' di 3.612, lunedi' di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero delle vittime e' oggi di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683, mentre martedi' l'aumento era stato di 743.



Coronavirus: 8.165 vittime, 662 in piu' di ieri - Sono 8.165 i morti in Italia a causa del Coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledi' l'aumento era stato di 683. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile.



Coronavirus: 62mila malati, 4.492 piu' di ieri - Sono complessivamente 62.013 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Mercoledi' l'incremento era stato di 3.491. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 80.539. Il dato e' stato fornito dalla Protezione Civile.



Coronavirus: 10.361 i guariti, 999 piu' di ieri - Sono 10.361 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 999 in piu' di ieri. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile nel corso della conferenza stampa alla quale anche oggi non e' presente Angelo Borrelli, a causa di uno stato febbrile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.036.



Coronavirus: P.Civile,aumento forse per tamponi giorni scorsi - "Stiamo analizzando l'incremento di oggi, giunto dopo qualche giorno di calo. Abbiamo parlato anche con le regioni del Nord, e' possibile che sia dovuto a un accumulo di tamponi dei giorni scorsi processati piu' tardi. Ma e' un'ipotesi, stiamo valutando". Cosi' al punto stampa in Protezione Civile Agostino Miozzo, direttore del dipartimento.



Coronavirus: P.Civile,dalle 20 aperto bando infermieri - "Da oggi alle 20 e' aperto online l'appello per reclutare infermieri, all'indirizzo infermieripercovid.protezionecivile.it. Nei prossimi giorni speriamo di aggiungere un numero importante di infermieri per dare respiro ai colleghi sui territori". Lo ha detto il vicecapo della Protezione civile Agostino Miozzo in conferenza stampa.