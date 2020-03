Coronavirus: brutta influenza o flagello? Sei ottimista o pessimista? VOTA

Continuano ad aumentare i casi di contagio da coronavirus in Italia. Senza risparmiare nessuna categoria. Anzi, colpendo anche chi l'emergenza la dovrebbe contenere (come esponenti della giunta della Regione Lombardia) o raccontare (come il giornalista di Rai Tre inviato nella "zona rossa"). Le conseguenze del virus possono essere letali non solo per gli ultraottantenni o le persone già malate, come dimostra la morte di Ivo Cilesi, 61enne luminare delle cure contro l'Alzheimer.-

E le misure di contenimento rischiano di avere come effetto collaterale quello di creare un'altra emergenza, quella economica. Nel frattempo i virologi si dividono tra chi definisce la Covid-19 "poco più di un'influenza" e chi invece la ritiene un rischio pandemico.

