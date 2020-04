Coronavirus, sindacato Balneari: "Riaprire le spiagge solo se sicure"

I balneari sono pronti a riaprire le spiagge per la stagione estiva ma solo se sarà garantita la sicurezza sia per i cittadini che per i dipendenti e gli operatori degli stabilimenti. È l’avvertimento lanciato dal Sindacato italiano balneari, durante il digital talk Salotto Fiorentini 21, trasmesso su Facebook e YouTube e organizzato dallo Studio Professionale Fiorentini in cui hanno partecipato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari (SIB) e Salvatore Trinchillo, Vicepresidente del SIB.

“Siamo pronti a continuare a fornire il prezioso contributo al nostro comparto turistico con quei servizi di qualità e di eccellenza che hanno fatto della balneazione attrezzata italiana un elemento peculiare e unico del ‘Made in Italy’.”, ha dichiarato Antonio Capacchione, Presidente SIB. “Lo faremo con la consueta professionalità e attenzione al cliente e con volontà di far trascorrere a tutti una vacanza serena e soprattutto sicura”, conclude Capacchione.

“Siamo pronti a svolgere il nostro compito di concessionari di bene pubblico, ma solo se saremo in grado di garantire la sicurezza sia a bagnanti che ai nostri dipendenti. Ci auguriamo di avere al più presto informazioni dettagliate da parte del Ministero della salute per proporre il miglior modello di gestione balneare in sicurezza per l'estate.”, ha dichiarato vicepresidente Trinchillo.