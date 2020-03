Coronavirus, stop forzato alle fiere. Il vino si vende in videoconferenza

In tempi di Coronavirus anche le fiere affrontano un periodo di difficoltà. Così, venditori e acquirenti, non potendosi incontrare dal vivo per precauzione optano per il buyer virtuale. E' quello che stanno sperimentando i produttori di vino di quattro regioni italiane- Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia - pronti a vendere i loro premiati vini in Giappone tramite videoconferenza. Il progetto - si legge sul Sole 24 Ore - nasce da una collaborazione tra Cia-Agricoltori Italiani e Japan Italy Economic Federation. Tutto avviene grazie ad una App, la prima videoconferenza Roma-Fukuoka è andata a buon fine. Gli incontri prevedono una prima fase di selezione delle aziende italiane, poi la scelta dei prodotti sull'app e l'invio di campioni per l'assaggio. Se poi tutto va bene si procede alla videochat per chiudere l'accordo.