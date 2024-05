Fondi Ue in cambio di mozzarelle: sospeso funzionario della regione Lazio

Corruzione: funzionario Regione Lazio sospeso, 10 indagati

Un funzionario della Regione Lazio , Massimo Luciano, responsabile dell’area decentrata dell’Agricoltura per il Sud Lazio (Latina e Frosinone) è stato sospeso, con lui sono indagati altri 10 imprenditori del settore agricolo per il reato di corruzione. Questo il bilancio di un'indagine portata avanti dalle procure di Frosinone e Cassino e sfociate con un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Cassino a carico di un funzionario della Regione Lazio che presta servizio nelle sedi di Frosinone e Latina. In particolare l'ipotesi di reato verte sull'attivita' del dirigente regionale che, in cambio di utilita' consistenti in forniture di mozzarelle, olio e vino, oltre che rifornimenti di carburante per l'auto personale, assunzione di una figlia e promessa di assunzione per un altro figlio, si adoperava a favore dei soggetti richiedenti i contributi europei.