Corruzione all'Istruzione, tenta il suicidio: la Boda in prognosi riservata

E' sedata e in prognosi riservata al Policlinico Gemelli Giovanna Boda la dirigente del ministero dell'Istruzione che mercoledì pomeriggio ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra di un palazzo a piazza della Libertà a Roma.

La donna, soccorsa intorno alle 16.30 nel cortile interno dello stabile, è stata trasportata in ospedale in codice rosso ed è ora ricoverata in rianimazione dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico. La donna nei giorni era stata perquisita nell'ambito di un'inchiesta della Procura per corruzione.