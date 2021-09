Cosenza, uccisa dal marito con fendenti all'addome: 2 femminicidi in un giorno

E' il secondo femminicidio del giorno. A Cosenza una donna è stata uccisa con diverse coltellate all'addome nella casa dove viveva con il marito a Fagnano Castello. Sonia Lattari, 43 anni e madre di due figli, sarebbe stata aggredita dall'uomo a seguito di una violenta lite. A chiamare il 112 è stato il marito, di 52 anni, ora in caserma, dove è stato condotto dai carabinieri per essere ascoltato. Sul posto sono accorsi i militari della compagnia di San Marco Argentano, il magistrato e il medico legale.

Nel Bresciano un uomo accoltella e uccide l'ex moglie

Ad Agnosine, in Valsabbia nel Bresciano, Giuseppina Di Luca, 46 anni, è stata uccisa dall'ex marito, Paolo Vecchia, 52enne. La vittima, che lascia 2 figli, si era trasferita nel paese da un mese, dopo la separazione. Ma nella mattinata di oggi 13 settembre l'ex marito la raggiunge a casa e la colpisce una decina di volte con un coltello sulle scale della palazzina. Poi si costituisce ai carabinieri.

L'uomo, che ha atteso la vittima fuori dall'appartamento per poi inseguirla per le scale, è stato arrestato in quasi flagranza per omicidio. L'uomo si era costituito alla stazione dei carabinieri di Sabbio Chiese. Recuperate le armi usate per il delitto, un coltello a serramanico e un pugnale, su indicazioni dell'omicida. Nel corso del primo interrogatorio Paolo Vecchia si è avvalso della facoltà di non rispondere.