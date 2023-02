Cospito, lettera con proiettile a un manager di Iveco da parte degli anarchici

Cospito, lettera con proiettile a un manager dell'Iveco Defence Vehicles di Bolzano

Un’altra minaccia da parte degli anarchici. Una lettera con un proiettile è stato recapitato all'Iveco Defence Vehicles di Bolzano. Una divisione della società Iveco che produce veicoli per la difesa e di protezione civile. Come scrive l’Ansa, la busta era indirizzata a uno dei manager dello stabilimento. Nella lettera gli anarchici fanno riferimento al caso Cospito e si accusa l'Iveco di Bolzano di fabbricare armamenti.

Cospito, il ministro Piantedosi: "Lettere con proiettili modalità già viste"

"Gli episodi delle lettere con proiettili di matrice anarchica inviate ad aziende e manager sono al vaglio degli inquirenti, ma sono modalità già viste su cui le forze dell'ordine hanno un livello di attenzione già alto. Dobbiamo però lanciare messaggi sempre molto equilibrati, non di sottovalutazione ovviamente, ma neanche bisogna far preoccupare la gente". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo ad una domanda dei cronisti sulle ultime azioni dei gruppi della galassia anarchica.

Cospito, la procura generale della Cassazione chiede la revoca del 41 bis: il 24 febbraio la decisione

L’anarchico in sciopero della fame, intanto, dopo oltre tre mesi di digiuno ha ripreso ad assumere integratori. La procura generale della Cassazione ha chiesto la revoca del 41 bis. Nella requisitoria in vista dell'udienza del 24 febbraio, dove si deciderà sulla revoca o meno, la procura ha scritto che il 41 bis non può giustificare la "rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie" se non con l'impedimento di "contatti e collegamenti" che risultino "concretamente" e "specificamente" finalizzati ad evitare "ulteriori reati o attività dell'associazione esterna". Quindi il pg chiede di annullare con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis.