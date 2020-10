Covid-19, 2.844 positivi e 27 morti. Crescono i malati in terapia intensiva

Coronavirus, 2844 casi nelle ultime 24 ore, 27 morti - Sono 2844 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 27. I tamponi effettuati 118.932. Ieri erano stati registrati 2.499 nuovi contagi con 23 morti su 120.301 tamponi. I guariti sono 1.247.

Coronavirus, 297 malati in terapia intensiva, +3 rispetto a ieri - Sono 297 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia e affette da covid-19. Il rialzo nelle ultime 24 ore è di tre unità. I ricoverati con sintomi sono 3205 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 52.064.

Coronavirus, 55.566 attualmente positivi in Italia - Sono 55.566 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, è quanto si legge sul bollettino del ministero della Sanità.