Gentile Direttore, sono saltate tutte le prenotazioni sanitarie, gli ospedali sono nel caos più assoluto per quanto riguarda le patologie estranee al covid. Non viene assunto il personale sufficiente. Farà più danni come vittime il post covid del virus.

Chissenefrega della crisi economica, faremo una carestia di qualche anno, il mondo non finirà. Le cifre odierne mettono paura, altro che mascherine, ciliegie. Siamo in mano a dei folli inconsapevoli di esserlo.