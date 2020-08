Covid e Billionaire, attenzione ai tre supervip risultati positivi

L’imprenditore re dei jeans, il manager mago dei piumini, il figlio di un imprenditore-editore politicamente attivo. C’erano anche loro al Billionaire di Flavio Briatore e anche loro sono risultati positivi al Covid.

Come ha rivelato Affaritaliani.it due giorni fa, domenica, dopo la serata al Billionaire i tre supervip si sono trasferiti a Capri e hanno trascorso una serata di baldoria e karaoke alla famosa discoteca Anema e Core di Capri.

Non abbiamo fatto i loro nomi per rispetto della privacy, ma ci auguriamo che i tre supervip abbiano tempestivamente informato le autorità sanitarie e di sicurezza della loro condizione di malattia e contagiosità. Come pure ci auguriamo che le autorità sanitarie e di polizia abbiano disposto tutte le misure necessarie di controllo e verifica dei luoghi e delle persone con cui i tre sono entrati in contatto in questi giorni e non esitino a prendere tutti i provvedimenti necessari a tutelare la salute pubblica, che è e deve restare al di sopra di ogni interesse privato.