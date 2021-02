Cronache

Lunedì, 22 febbraio 2021 - 16:26:00 Covid, lite fra Giletti e Bassetti: "Da lei non lo accetto", "Vado via". VIDEO Massimo Giletti si arrabbia con Matteo Bassetti: "È diventato politico! Da lei non lo accetto...". La risposta del Prof. Bassetti: "Rispondo da medico, altrimen