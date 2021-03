Covid, morta la giornalista Valeria D'Esposito

E' morta Valeria D'Esposito, giornalista campana 49enne creatrice del noto portale web Visit Campania. Pochi giorni fa era stata proprio lei ad annunciare sui social che aveva contratto il Covid, queste le sue parole: “Nella terza ondata, che non avrebbe dovuto esserci, il covid ha raggiunto anche me. Mentre ero in attesa della chiamata per il vaccino, un giorno all’improvviso mi sono sentita poco bene. È stato davvero un attimo: ero al pc, tranquilla a scrivere e a bere il mio tè, e in un secondo ho sentito le forze venire meno, mentre la gola iniziava a bruciare e la testa a pulsare di dolore”, poi due desideri: “Le mie priorità future? Due cose che già avevo nel cuore: avere massima cura di me stessa e riprendere a viaggiare“. Purtroppo non è riuscita a realizzarli.

La sua carriera inizia come orafa, professione che ha dovuto abbandonare nel 2015 perchè le sue condizioni di salute non le permettevano di reggere lo sforzo. Ha poi proseguito creando Visit Campania, il portale pensato per connettere i viaggiatori con i migliori operatori del turismo e dell’accoglienza in Campania. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo del giornalismo, che piange la sua scomparsa ricordandola come “Una persona solare, amava in maniera viscerale la sua Caserta e la Campania – ha scritto Luciano Pignataro - sempre disponibile con tutti e generosa nel mettersi in gioco senza risparmio con le persone”.