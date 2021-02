Ritardi del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità sulle linee guida per le cure domiciliari del Covid-19: un interessante servizio televisivo della trasmissione “Fuori dal coro” ha messo ulteriormente in evidenza la questione. In un documento del CTS del 20 novembre scorso, ribadito con un documento del 30 novembre del Ministero della Salute, per chi si ammala di Covid è consigliato: una “vigile attesa di 72 ore” e tachipirina. (LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO)