Crac Banca Etruria, ex vertici Fornasari e Bronchi patteggiano 3 anni e 4 mesi

Crac Banca Etruria, l'ex presidente Fornasari e l'ex dg Bronchi non ricorrono in Appello e patteggiano la pena

L'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi hanno chiuso oggi il processo per la bancarotta dell'istituto di credito aretino davanti alla Corte d'appello di Firenze concordando, con il rito del patteggiamento, con la Procura generale una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.

In primo grado, nel processo con rito abbreviato svoltosi davanti al gup del Tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, arrivato a conclusione nel 2019, gli ex vertici di Banca Etruria erano stati condannati a cinque anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.

Sempre davanti alla Corte d'appello di Firenze sono in corso le altre due posizioni del procedimento per il fallimento di Banca Etruria: quelle dell'ex vicepresidente Alfredo Berni e del consigliere di amministrazione Rossano Soldini. Berni nel precedente giudizio in abbreviato era stato condannato a due anni per bancarotta fraudolenta; Soldini invece un anno per bancarotta semplice.