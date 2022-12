Cracco e il cenone di Capodanno: prezzo base 500 euro (senza bevande)

Capodanno da Cracco

Cenone di Capodanno da Cracco? Bastano 500 euro (bevande escluse). Da prendere a parte quindi il vino, l’acqua e le bollicine per il brindisi di mezzanotte. Altrimenti è possibile acquistare la degustazioni di vini abbinati dal sommelier per ulteriori 150 euro, arrivando a un prezzo totale di 650 euro.

Il menù di Capodanno nel ristorante in galleria Vittorio Emanuele a Milano ha come antipasto una insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica “Vert” alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo.

Come primo lo chef propone morbido (risotto) allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro. Mentre come secondo cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole.

Il menù completo

Insalata russa caramellata al Tartufo Bianco

Ostrica “Vert” alla brace, mela cotogna e bernese alla curcuma e yuzu

Coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo

Morbido allo zafferano, caviale e oro

Cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone

Riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro

Salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, Tartufo Nero e bietole

Crema leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato

Piccola Pasticceria

500 € per persona - solo menù -

650 € per persona con degustazione di vini al calice selezionati dal nostro Sommelier