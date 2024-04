Cristo redento caduto davanti a Papa Francesco: tutte le teorie sul presagio

Non è la prima volta che un evento anomalo come quello accaduto a Pasqua è stato premonitore di cambiamenti all'interno della Chiesa

Durante la messa in Vaticano per il giorno di Pasqua una folata di vento ha fatto cadere l'antica icona del Cristo redento. Due inservienti si sono poi prontamente mossi per rimetterla in piedi. Il tutto è avvenuto a pochissimi metri da Papa Francesco. Ilgazzettino.it ha raccolto alcuni dei presagi sui cui gli utenti hanno fantasticato in passato dopo simili eventi anomali.

Non è la prima volta che alcuni vedono segni nascosti in ciò che avviene in Vaticano. E' il caso del fulmine che nel 2013 colpì la croce di ferro posta alla sommità della cupola di San Pietro, proprio nel giorno in cui Benedetto XVI rinunciava al papato per ritirarsi a vita privata. Durante il conclave, poi, nella piazza vaticana fu visto un uomo con un saio francescano molto logoro e a piedi scaldi che restò immobile a pregare sotto la pioggia. Poco tempo dopo la colombra della pace liberata durante un Angelus fu subito uccisa da un corvo e un gabbiano mentre era in volo.

Le coincidenze non finiscono qui. Durante una messa solenne uno dei cardinali curiali cadde dalla sedia finendo a terra. In molti ci hanno visto un segno della prossima riforma della Chiesa promossa da Bergoglio. La caduta del Cristo redento invece quale significato avrebbe? Le teorie si sprecano tra i gruppi religosi su WhatsApp, in attesa di scoprire se effettivamente i presagi si trasformeranno in realtà.