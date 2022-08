Crotone, 20enne picchiato violentemente a causa di uno scambio di persona

Davide Ferrerio, 20 anni, ridotto in fin di vita: l'aggressore ha sbagliato persona

Nella serata dell'11 agosto Davide Ferrerio, 20enne bolognese in vacanza in città presso i nonni, è stato aggredito da Nicolò Passalacqua, 22enne nativo di Colleferro.

L'aggressore, Nicolò Passalacqua, si trovava nei pressi del Palazzo di Giustizia insieme alla sua fidanzata minorenne e altri parenti. La minorenne nei giorni precedenti era stata contattata tramite Instagram da un account con un nome di fantasia che le aveva dato appuntamento per quella sera (le indagini hanno accertato essere in uso da un 31enne). Il gruppo attendeva l'uomo di cui non conosceva il volto ma sapeva indossare una camicia bianca.

La vittima, Davide Ferrerio, era anch'egli nei pressi del Palazzo di Giustizia, dove attendeva un suo amico per poi andare in pizzeria.

Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite, si nota Passalacqua avvicinarsi a Ferrerio per chiedergli se fosse lui la persona che aveva dato appuntamento alla sua amica; ma Davide Ferrerio, all'oscuro di tutto, forse impaurito dalla singolare richiesta, si allontana velocemente in direzione della casa della nonna di cui era ospite. Passalacqua, interpretando quell'atteggiamento come una conferma, lo ha rincorso e una volta raggiunto l’ha colpito con una ginocchiata allo sterno e almeno due pugni in volto. Il ragazzo, ricoverato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, è stato poi trasferito a Bologna dove si trova attualmente ricoverato in coma farmacologico, come si legge su La Stampa.

L'aggressore attualmente è in carcere con l'accusa di tentato omicidio.