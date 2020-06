Palamara verso l'espulsione dall'Anm. Nella riforma creata una norma ad hoc

Oggi e' il giorno del giudizio per Luca Palamara. Si riunira' il Consiglio direttivo centrale dell'Anm che dovrebbe decretare l'espulsione dall'associazione del magistrato sul quale pesano le accuse "per gravi violazioni del codice etico". Accuse rivolte dal collegio dei probiviri. Per 'stoppare' l'espulsione dal sindacato delle toghe che ha guidato per quattro anni, dal 2008 al 2012, Palamara - nel ciclone per il caso delle intercettazioni ma soprattutto per la ormai famosa riunione in un hotel tra cinque consiglieri e i deputati del Pd Ferri e Lotti sulla nomina del procuratore di Roma - ha chiesto di parlare. "Chiedo di essere sentito per chiarire i fatti contestati", ha spiegato. Il Consiglio direttivo, oltre a prendere la decisione di estrometterlo, affrontera' il tema della riforma del Csm. Potrebbe, per esempio, prendere posizione sul nodo della nuova legge elettorale. Ma nella bozza della riforma sul tavolo del fronte rosso-giallo, secondo quanto si apprende, e' stata inserita anche una norma per disincentivare la commistione tra politica e magistratura. Mentre Palamara e' accusato dal collegio dei probiviri dell'Anm di aver violato il codice etico, la misura alla quale sta lavorando Bonafede e la maggioranza prevede una 'stretta' ulteriore. Ovvero l'illecito disciplinare in presenza di evidenti interferenze nelle scelte del Csm. Si punta dunque ad una sanzione ad hoc, per una fattispecie di violazione sulla 'tratta' delle nomine nell'organo di autogoverno della magistratura.

Un tentativo ancora piu' stringente, dunque, da parte della maggioranza per mettere un freno alla degenerazione del correntismo nella magistratura. Del resto il Guardasigilli sta studiando lo stop alle 'porte girevoli' tra magistratura e politica e le norme a riguardo saranno immediatamente operative. Mentre altre misure, ovvero quelle legate all'ordinamento della magistratura, dovrebbero entrare nella legge delega. Alla fine della prossima settimana il testo della riforma del Csm potrebbe andare sul tavolo del Cdm, anche su input del presidente del Consiglio Conte, sulla stessa linea del Capo dello Stato Mattarella che ieri ha rivolto un invito alle toghe affinche' recuperino credibilita'. Ovviamente approntare la riforma e' compito del governo e del Parlamento ma i rosso-gialli stanno cercando di accelerare. E di creare allo stesso tempo anche un clima di collaborazione in Parlamento con l'opposizione. Un segnale in questa direzione e' la richiesta arrivata dai dem in Commissione Giustizia di Montecitorio affinche' sulla riforma del processo penale ci sia anche un relatore di minoranza. Tuttavia l'incontro di mercoledi' tra Bonafede e il centrodestra non e' andato bene. FI, Lega e Fdi sono sulle barricate perche' le loro proposte sono state respinte, rilanciano sul tema della separazione delle carriere e sul sistema del sorteggio per l'elezione dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura.

In realta' l'opzione del sorteggio - rilanciata anche oggi da Nordio - non e' stata ancora del tutto accantonata. Il ministro della Giustizia anche nell'ultima riunione della maggioranza ha ribadito di non essere contrario, di ritenerla comunque una possibilita'. Ma, anche per la contrarieta' del Pd, per ora si punta su un sistema elettorale che prevede collegi uninominali territoriali (non piu' un unico collegio nazionale): tre preferenze, chi ottiene il 65% dei voti viene eletto, per il resto c'e' il ballottaggio. Tuttavia lo strumento ancora non convince del tutto gli 'sherpa' rosso-gialli, il timore e' che comunque le correnti alla fine possano mettersi d'accordo su un candidato. La settimana prossima la maggioranza dovra' chiudere poi l'accordo sull'eventualita' di sbarrare la strada ai politici nell'organo di autogoverno della magistratura. Anche su questo tema Bonafede e' aperto a diverse soluzioni, vorrebbe dare un segnale che non si colpisce solo la magistratura e per questo in un primo momento era intenzionato a chiudere le porte a parlamentari, consiglieri regionali e sindaci oltre i 100 mila abitanti. Il Pd frena, ritiene che una decisione del genere sarebbe anticostituzionale. Non si esclude, pero', che alla fine il compromesso possa essere quello di impedire l'accesso al Csm solo ai parlamentari in carica. Tra gli altri nodi ancora da sciogliere la composizione della commissione disciplinare del Csm. L'orientamento e' quello di optare per tre membri, in modo da ridurre il potere delle correnti. "Occorre raccogliere subito il grido d'allarme del Capo dello Stato, anche se - spiegano dalla maggioranza - resta il fatto che deve essere la magistratura al suo interno a dare un segnale, per evitare che ci sia la possibilita' di altri 'casi Palamara'".