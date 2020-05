Csm, sconfitto Di Matteo: Baldi torna a essere pg Cassazione

L'ex capo di gabinetto del ministro Bonafede, Fulvio Baldi, rientra in magistratura: il plenum del Csm ha dato il suo via libera, a larga maggioranza, al suo ritorno in toga con funzioni di sostituto pg in Cassazione, posto che occupava prima di essere collocato fuori ruolo per l'incarico in via Arenula. La delibera proposta dalla Terza Commissione sul ricollocamento in ruolo di Baldi e' stata approvata stamani, con 22 voti a favore, quelli contrari del togato indipendente Nino Di Matteo e del laico di Forza Italia Alessio Lanzi, mentre si e' astenuto il togato di A&I Sebastiano Ardita.

La pratica su Baldi era gia' stata inserita all'ordine del giorno del plenum di ieri, ma Di Matteo aveva chiesto e ottenuto il rinvio, sottolineando la "necessita' di approfondimenti", ricordando le intercettazioni pubblicate dai giornali nei giorni scorsi, a seguito delle quali l'ex capo di gabinetto si e' dimesso, e osservando che in queste Baldi "si mostra disponibile a far dipendere scelte di dirigenti al ministero da questioni correntizie". La "necessita' di approfondire la questione - aveva detto il togato - riguarda il ricollocamento in ruolo presso la procura generale della Cassazione, che e' organo dell'azione disciplinare".