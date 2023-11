Cyberealm, avviata l'istruttoria del Senato su Gasparri

Caso Gasparri, l'ondata post Report investe Palazzo Madama: avviata l'istruttoria

La bufera mediatica piombata su Maurizio Gasparri dopo il servizio andato in onda su Report - che indagava il suo ruolo di presidente presso la società Cyberealm - espande la sua eco e raggiunge gli alti ranghi della politica. Infatti, la Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha incardinato oggi il caso che riguarda il senatore, per cui sarà ora il comitato incarichi, interno allo stesso organismo di palazzo Madama, a dover valutare se vi siano incompatibilità fra questa mansione e il suo status di senatore, per poi riferire all'intera Giunta cui spetta la decisione.

Nell'attesa del responso, la seduta e' stata aggiornata a data da definire. Il senatore Gasparri "ha scritto una lettera al presidente del Senato che ci è stata trasmessa per conoscenza in cui, di fatto, riconosce l'esistenza di questo incarico nella societa' in questione", ha spiegato Dario Franceschini.

"Secondo le procedure che sono standard l'ho comunicato alla Giunta - ha detto il presidente dell'organismo del Senato - e il comitato incarichi, nominato a inizio legislatura, che verifica l'esistenza o meno di casi di incompatibilita', avvierà l'istruttoria sul caso".

Quanto alla richiesta avanzata da Report di avere la documentazione che ha che vedere con i requisiti sulla posizione della regolarità di ciascun senatore, in questo caso del senatore Gasparri, "e' un discorso molto delicato perchè riguarda una serie di documenti che sono in possesso della Giunta e l'interpretazione di una norma regolamentare. Abbiamo fatto una discussione approfondita che continueremo", ha replicato.