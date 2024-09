Dà fuoco alla rivale in mezzo alla strada, rissa tra donne finisce in tragedia a Catania

La rissa si trasforma in tragedia. Una 26enne ha riportato ustioni sul 20% del corpo dopo che, al culmine di una lite in strada, a Catania, un'altra donna le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. Come scrive l’Ansa, la vittima è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro con la prognosi riservata.

Secondo quanto si è appreso ha ustioni al volto, collo, braccia, torace. E' seguita da specialisti del Centro Ustioni. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, la lite sarebbe scoppiata dopo dei contrasti che dei minorenni avrebbero avuto al telefono. Sul posto sono intervenute le Volanti, indaga la Squadra mobile della Questura.