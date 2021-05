Denise Pipitone, "una botola mai ispezionata". Blitz nella casa di Mazara

Caso Denise: nuovi accertamenti nell'ex casa di Anna Corona a Mazara, alle ricerche una botola "mai ispezionata".

E' scattata una nuova ispezione a Mazara del Vallo, nell'ex abitazione di Anna Corona, l'ex moglie del padre della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla l'1 settembre 2004, e madre della sorellastra Jessica Pulizzi. Un giallo mai risolto sul quale la procura di Marsala è tornata a indagare e che si infittisce ulteriormente dopo una segnalazione circa una botola all'interno della casa di via Pirandello che non sarebbe mai stata ispezionata e che aprirebbe a uno scantinato. In base alla segnalazione il corpo della piccola potrebbe celarsi dietro a un muro costruito appositamente.

Ai nuovi accertamenti disposti dalla procura di Marsala lavorano i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, del comando provinciale di Trapani e della stazione di Mazara, "per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili all'interno". La casa da anni non è più nelle disponibilità della donna, ma è stata acquistata da una famiglia che vive all'estero. L'oggetto dell'accertamento, disposto dal procuratore capo Vincenzo Pantaleo e dai sostituti Roberto Piscitello e Giuliana Rana, riguarda nello specifico l'esistenza di "lavori in muratura sospetti" all'interno dell'ex abitazione della donna.