Di Marzio, l'ex terrorista è stato arrestato in Francia

Maurizio Di Marzio, l'ultimo ex terrorista, latitante, per cui l'Italia aveva chiesto l'estradizione, è stato arrestato dalla polizia francese. Dopo la convalida dell'arresto la prima udienza alla Corte d'appello di Parigi

L'8 luglio è stato depositato il provvedimento dalla Corte d'Assise di Roma che stabiliva che per Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile, la pena non è ancora prescritta. Lo scorso 10 maggio scattava la prescrizione per l'ex brigatista, motivo per cui il 28 aprile non si era fatto trovare nella casa di Parigi all'arrivo della polizia francese, che lo avrebbe arrestato, dopo il via libera alle domande di estradizione da parte del presidente Macron. La convalida per l'arresto è prevista per domattina, mentre mercoledì ci sarà la prima udienza di comparizione davanti alla Corte d'appello parigina.