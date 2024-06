Lollobrigida, imbarazzo per il portavoce: "Quell'ebreo di Gad Lerner"

Omicidio Diabolik, l'amicizia tra il portavoce di Lollobrigida e l'ultrà laziale. Le chat

L'inchiesta sulla morte di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ora sfiora anche Fratelli d'Italia. Spunta un legame di amicizia tra il capo ultrà laziale ucciso a Roma il 7 agosto del 2019 e il portavoce del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: Paolo Signorelli. Dall'analisi del cellulare di Diabolik emergono i messaggi che si scambiavano i due, tra - in base a quanto risulta a La Repubblica - commenti antisemiti, elogi ai terroristi dell’eversione nera e felicitazioni per l’assoluzione di un altro esponente del grande crimine romano. Ecco alcuni assaggi di cosa si dicono: "Mica è colpa nostra se i romanisti sono ebrei", annota Diabolik in un vocale. "Tutti ebrei", rincara sprezzante Signorelli jr.

E ancora: "Mortacci loro e degli ebrei", scrive il portavoce del ministro dell’Agricoltura in risposta a Piscitelli, che aveva postato un articolo sui soldati tedeschi morti nei campi di prigionia alleati durante la Seconda guerra mondiale. C’è poi - riporta La Repubblica - il capitolo Gad Lerner. La posizione assunta dal giornalista nel dicembre 2018, dopo la morte di un tifoso a San Siro, a Piscitelli proprio non piace: "Quell’ebreo di Gad Lerner...", scrive letteralmente. Pronto Signorelli: "Cos’ha detto quel porco?". Non mancano, nell’agenda del portavoce di Lollobrigida, le amicizie pericolose. Così, quando viene a sapere che "Elvis" (Demce, ndr) è stato assolto dall'accusa di omicidio, a dicembre 2018, nell’inchiesta che cerca di fare luce sulla guerra per lo spaccio che sta insanguinando Velletri, chiede conferma a Piscitelli: "Ma hanno assolto Elvis? Fantastico dajee". "Sììì", replica felice Diabolik.