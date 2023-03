Dievieto di guidare per gli anziani dopo le ore 22

In alcuni casi se si tratta di persone ultraottantenni o novantenni in base alle condizioni di salute possono esserci divieti a percorrere le autostrade o a viaggiare di notte



Ogni anno il numero di sinistri stradali nel nostro paese è in continuo aumento dimostrando come il rispetto delle regole da parte degli automobilisti non sempre sia una priorità. Per questo il Cds prevede anche tutta una serie di sanzioni molto severe per chi infrange le norme in vigore.

In alcune casistiche - scrive www.solomotori.it - le sanzioni potrebbero arrivare a diverse migliaia di euro, se abbiamo commesso delle infrazioni che possono mettere seriamente in pericolo la vita di altri utenti della strada. Questa norma nello specifico parte dalle 22 ed è severissima.

Il Codice della strada contempla tutta una serie di disposizioni per tutte le tipologie di conducenti che possono trovarsi alla guida di un’auto. Non tutti infatti possono guidare un mezzo normalmente se per esempio presentano disabilità o particolari patologie che di fatto ostacolano una guida sicura.

Per questo il rinnovo della patente prevede una visita medica in base alla quale si possono verificare le condizioni di salute delle persone. Come sappiamo poi il rinnovo di questo documento viene completato con scadenze più stringenti con l’avanzare dell’età.

Inoltre per gli anziani ci sono anche altre limitazioni alla guida che non vanno certo ignorate. In alcuni casi infatti se si tratta di persone ultraottantenni o novantenni in base alle condizioni di salute possono esserci divieti a percorrere le autostrade o a viaggiare di notte.

In quest’ultimo caso il divieto parte dalle 22 ma comunque si tratta di casi molto rari e che prevedono comunque dei controlli specifici.