"Domenica ucciderò una ragazza". Il killer di Chiara, lenti rosse come Lucifer

"Domenica ucciderò una ragazza". Il killer di Chiara come Lucifer

La tragica morte di Chiara, una ragazza che tra pochi giorni avrebbe compiuto 16 anni è ancora avvolta nel mistero, anche se il killer, un suo coetaneo ha confessato l'omicidio. A un parente aveva detto pochi giorni prima di quella tremenda domenica sui colli bolognesi: "Domenica ucciderò una ragazza", ma lui non lo aveva preso sul serio. Lunedì sera — si legge sul Corriere della Sera - confessando davanti alla procuratrice del tribunale per i minorenni di Bologna, quel ragazzino che sembrava non avere sentimenti ha spiegato che "tanto Chiara si voleva uccidere, me lo aveva detto".

Inutile - prosegue il Corriere - cercare un movente preciso nelle sue parole; ci sono più motivi, stando a quel che dice lui, il più potente dei quali è tutto nella sua mente ed è un demone. "Da tanto tempo parlo con Samael, l’angelo del giudizio. L’ho anche visto; un uomo alto, di fuoco", ha precisato prima di dire che "sento dentro una voce" e che quella voce "mi vede in posa con i muscoli addominali in evidenza e con gli occhi rossi. Quegli occhi rossi erano lenti a contatto colorate usate al solo scopo di assomigliare al Lucifero di Netflix che, quando si arrabbia o vuole sottomettere chi ha davanti, ha lo sguardo illuminato, appunto, di rosso. Secondo sua nonna anche alla psicologa, con la quale aveva avuto tre o quattro colloqui, aveva accennato di Samael. Poi è diventato tutto realtà, è uscito di casa e ha accoltellato Chiara.