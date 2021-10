Dramma sui binari. Seduta sulla riga gialla, risucchiata e uccisa da un treno

Dramma in stazione. Sulla riga gialla con le cuffie. Travolta da un treno

Dramma alla stazione ferroviaria di Acquaviva delle Fonti (Ba). Una ragazza di appena 16 anni ha perso la vita, travolta da un treno lanciato ad alta velocità. Angela, studentessa di 16 anni, - si legge sul Corriere della Sera - è morta sabato sera intorno alle 20,30. Non è ancora chiaro per quale ragione, ma a un certo punto Angela si è staccata dal drappello dei suoi amici ed è andata a sedersi sulla banchina del secondo binario, proprio sulla famosa linea gialla che non deve essere mai oltrepassata e proprio con le gambe penzoloni sulle rotaie.

Si è seduta - prosegue il Corriere - e si è immersa nell’ascolto della sua musica, con le cuffie alle orecchie e il cappuccio della felpa in testa. Non ha sentito il fischio del treno e nemmeno ha potuto vedere Raffaele, 23enne di Gioia del Colle, che dall’altra parte della banchina si sbracciava per segnalarle il pericolo. In un attimo, il treno l’ha travolta. Angelica è stata imprudente, ma il sindaco del paese ne fa anche una questione di sicurezza. "Noi con questa stazione - spiega Davide Carlucci - abbiamo da sempre un grosso problema di sicurezza che riguarda soprattutto i ragazzi come Angela e quei soggetti marginali che in un luogo abbandonato come questo fanno ciò che vogliono".