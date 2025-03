"Almeno 4 ore d'ariaper i detenuti al 41-bis, due sono troppo poche". La decisione della Consulta

Carceri, Consulta: illegittimo limite 2 ore d'aria al 41bis

E' illegittima la norma che limita a due le 'ore d'aria' quotidiane per i detenuti al 41 bis, mentre chi è detenuto in regime ordinario può usufruire di almeno 4 ore. Lo ha sancito la Corte costituzionale che, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f, primo periodo, della legge di ordinamento penitenziario, limitatamente all’inciso "a una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10".

La Consulta ha così definito il merito delle questioni sollevate dal tribunale di sorveglianza di Sassari, che – ha precisato la sentenza – "non pone in alcun modo in discussione l’impianto complessivo del regime speciale di cui all’articolo 41-bis, ma interessa esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina, qual è quello concernente la permanenza del detenuto all’aperto".