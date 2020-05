E’ NATA AINER, ASSOCIAZIONE ITALIANA NEONATI REFLUSSANTI

AINER, Associazione Italiana Neonati Reflussanti, è l’unica organizzazione Italiana esclusivamente dedicata alla patologia del reflusso gastroesofageo che ogni anno colpisce circa 50.000 neonati e coinvolge quindi ben 100.000 genitori, patologia che in molti casi è strettamente e tristemente correlata agli eventi della “morte in culla”. AINER è un’organizzazione no profit a sostegno dei neonati, dei lattanti e degli infanti colpiti dalla Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) e si occupa di dare il giusto supporto informativo e morale alle famiglie attraverso una campagna di sensibilizzazione, ricerca e promozione scientifica della patologia. In particolare, l’Associazione vuole condividere informazioni su questo tema, in modo tale da poterlo riconoscere e affrontare, migliorando la qualità di vita del bambino e dell’intera famiglia. Il sito www.ainer.it fornisce un servizio informativo atto a dare piena conoscenza dei sintomi e delle cause del reflusso neonatale.





Attraverso una lista dedicata, AINER indirizza le famiglie verso pediatri - gastroenterologi che si distinguono per il giusto atteggiamento di accoglienza. Come ulteriore atto di condivisione, AINER raccoglie storie di mamme che raccontano le esperienze toccanti di ciascuna famiglia. AINER è anche uno spazio di ascolto, con una Community Social che conta circa 2000 iscritti, in cui supporto e confronto vengono garantiti h24. Una Community in cui si trova una motivazione in più per lottare e pretendere le attenzioni dovute, in quanto la patologia del reflusso gastroesofageo è tutt’ora molto sottovalutata da parte della comunità pediatrica. AINER ha creato anche uno spazio virtuale in cui dare dignità a questa patologia. Grazie alla stretta collaborazione con esperti del settore, quali pediatri gastroenterologi, consulenti neonatali e psicoterapeute, AINER offre ai suoi associati un valido servizio d’informazione, favorendo lo scambio e il confronto con figure specializzate che si occupano del reflusso neonatale e delle patologie correlate.