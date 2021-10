Elezioni Roma, rom inguaia la Raggi: "Rubo da sempre. Grazie per la casa"

Elezioni Roma, donna rom intervistata a Diritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ammette senza problemi di rubare e ringrazia Virgina Raggi per la casa popolare

Mancano poche ore all'apertura delle urne per le elezioni amministrative 2021. Si vota in molte grandi città tra cui Bologna, Milano, Napoli e Roma. Nella Capitale il sindaco Virgina Raggi non ha il favore dei pronostici e nell'ultima giornata di campagna elettorale è arrivata un'ulteriore tegola sul suo percorso verso un possibile nuovo mandato. Ieri sera il giornalista Paolo Del Debbio ha mandato in onda durante Diritto e Rovescio su Rete 4 un servizio sulle periferie romane con intervista a una residente di origine rom che ha fatto un "ringraziamento particolare, singolare ai politici" e in particolare a Virginia Raggi.

La donna rom lamenta difficoltà a trovare lavoro a causa dei politici e ammette candidamente non solo di rubare ma anche di essere uscita impunemente dal carcere più volte. Anzi, la galera non sembra proccuparla granché. La donna poi ringrazia Virgina Raggi per averle dato una casa popolare.

"Non mi danno lavoro sindaci e politici. - afferma l'intervistata - Per questo rubo, io non sono onesta. Rubo per mantenermi e vado avanti: vestiti, scarpe, soldi, quello che mi capita. Dentro alle case? No, per strada. Mi hanno arrestato ma mi lasciano, lo sanno tutti. Mi hanno arrestato milioni, miliardi". "Di politici qui ne vengono milioni e miliardi, tutti razzisti contro i rom. - continua - Virginia Raggi? No, la Raggi no. La ringraziamo che non va contro i rom: dà case popolari, aiuta i rom. Ringraziamo la Raggi: unica lei per Roma, numero uno a Roma".