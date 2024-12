Emanuela Massicci, un altro femminicidio nelle ultime ore. Siamo tutte in pericolo

Femminicidio Emanuela Massicci, siamo tutte in pericolo

Un altro femminicidio nelle ultime ore. Emanuela Massicci, quarantacinque anni, madre di due bambini, è stata uccisa dal marito. Un altro orrore che lascia senza respiro, un’altra donna picchiata e uccisa senza pietà.

Noi donne subiamo molto spesso questo terrificante e violento mondo maschile, fortunatamente ci sono uomini straordinari, ma tra loro si celano, fino a venire allo scoperto da un momento all’altro, degli assassini. Da dove arriva tutta la ferocia nei confronti delle donne? Perché si annida in certi mostruosi uomini tutto il male di cui poi sono capaci?

Le domande sono tante e le risposte ci sono, bisogna rimboccarsi le maniche per dare una mano seria al mondo delle donne, penalizzate in casa, spesso sul lavoro e prese di mira dai peggiori maschilisti che sghignazzano di fronte alla loro poesia, alla bellezza e alla possibilità di dare la vita.

La donna è la fonte della vita di cui godono tutti gli uomini dell’universo. Perché molti di loro covano odio e risentimento per chi li mette sulla terra? Ma quando si capirà davvero e completamente che é urgente mettere in primo piano la salute mentale?

Quando si capirà che tutto il male, che gli esseri umani hanno dentro, se non viene trasformato, ascoltato da chi ha gli strumenti psicologici per aiutare, può sbranare sé stessi e gli altri? È una società basata sull’apparenza e non sull’ascolto, né sulla poesia, nel significato etimologico della parola: fare.

Ed è una tragedia continua perché ci vuole ascolto, accoglienza, assistenza, aiuto continuo. Ma un mondo tanto impoetico non può che implodere o esplodere vista la rete sociale scarsa e spesso poco formata. Lungi da me generalizzare, ma se i femminicidi continuano e perché niente viene fatto, enunciati televisivi o giornalistici a parte, che enunciati restano.

Abbiamo bisogno di fatti, di mettere, ripeto, la salute mentale al centro della scena. Lo psicologo di base è un aiuto fondamentale per tutte le famiglie italiane. L’ascolto da parte di una figura competente può salvare chiunque, o quasi, dal baratro depressivo.