Emilia Romagna, “spese pazze”: in carcere l’ex capogruppo del Pd Monari

"Spese pazze" in Emilia-Romagna, la Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello: Marco Monari condannato

In carcere per un peculato da ventimila euro nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi spese del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna tra il 2010 e il 2011: si sono aperte le porte del carcere di Forlì per Marco Monari, ex capogruppo del Pd, con la decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso della difesa, facendo diventare definitiva la condanna a quattro anni e cinque mesi.

Ne dà notizia il Resto del Carlino. Si tratta dell'unico consigliere regionale finito in carcere nell'ambito di quell'inchiesta che colpì tutti i gruppi dell'Assemblea legislativa, con esiti giudiziari differenti e alterni, con diverse assoluzioni.