Energia, trasformano l’aria in elettricità. La scoperta è una rivoluzione

"Huc può estrarre energia dall'idrogeno nell'aria, che è effettivamente illimitata", ha detto uno dei ricercatori.

Una scoperta che ha il potenziale di spazzare via la realtà in cui viviamo e farlo in meglio, modificando le nostre fonti di approvvigionamento.

Un gruppo di ricercatori australiani è riuscito a isolare un enzima in grado di produrre elettricità dall'aria, dal nulla quindi. Apparentemente perché in un centimetro cubo di aria ci sarebbero circa 27 miliardi di miliardi di molecole, un numero incalcolabile: siamo immersi in un oceano di molecole e atomi. Lo studio si chiama “Structural basis for bacterial energy extraction from atmospheric hydrogen” ed è stato pubblicato su Nature.

L'enzima è chiamato "Huc" e l’opera è dell’University Monash di Melbourne che ha utilizzato piccole quantità di idrogeno presenti nell'aria per generare corrente elettrica.

Questo nuovo enzima batterico trasforma le tracce di idrogeno nella nostra atmosfera in elettricità, tecnologia che potrebbe essere utilizzata nelle celle a combustibile che alimenta qualsiasi cosa, da uno smartwatch persino a un'auto. Se arrivasserro subito investimenti imponenti in grado di avanzare su questa strada con la costruzioni di rete per l’approvvigionamento avremmo davvero un cambio di rotta nell’uso dell’energia che spazzerebbe i discorsi strampalati dei salotti ecologisti che non sembrano comprendere la complessità della tematica. L’energia prodotta in questo caso è davvero ecologica al 100%.