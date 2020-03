Enna, una pallina inghiottita costa la vita a un bimbo di 18 mesi

Non si muore solo di Coronavirus. Un bimbo di appena 18 mesi ha perso ieri la vita nell'Ennese. La tragedia si è verificata a Pietraperzia per un piccolino paesino siciliano. Il piccolo è morto per soffocamento, dovuto all'inghiottimento di una pallina. L'orrore per ogni genitore è accaduto ieri sera, subito c'è stata la corsa verso l'ospedale più vicino, il Sant'Elia di Caltanissetta, ma l'ambulanza del 118 non ha fatto in tempo, il bimbo era già morto all'arrivo. Inutile ogni tentativo dei medici di rianimarlo.