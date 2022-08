"Er Brasile" Minnocci derubato a Formentera: "Usata la droga dello stupro"

Massimiliano Minnocci: "Mi hanno drogato e derubato, per fortuna non stuprato"

Massimiliano Minnocci, meglio noto come “Er Brasile” dopo le sue partecipazioni a “La Zanzara” su Radio 24 e varie trasmissioni tv, ha vissuto una brutta avventura a Formentera. Ne ha parlato lo stesso influencer di Pietralata a MowMag: “Sono stato derubato in un locale noto di Es Pujols, che è il più importante centro turistico dell’isola. Ed è stata davvero un’esperienza orribile. Ero tranquillo, al rientro dalla spiaggia, post aperitivo. D’altra parte a Formentera si fa questo: si beve, si chiacchiera, si conosce gente. Utile anche per il mio lavoro, visto che faccio l’influencer. Ma di quanto successo post ingresso, non ricordo proprio niente…”.

Minnocci ricorda di aver preso qualcosa da bere, ma poi più nulla: “La mattina dopo mi sono ritrovato disteso a terra. Per fortuna avevo lasciato il mio orologio, del valore di 100mila euro, e il simbolo in brillanti del Brasile, altri 25mila euro, in stanza. Altrimenti avrei perso quasi 130mila euro. Quindi mi hanno fregato solamente il portafoglio. Dentro c’erano 8mila euro…”.

Er Brasile sostiene che nel cocktail gli abbiano messo “il Ghb, quella che usano per le donne. Per fortuna non mi hanno stuprato. Solo derubato…”.