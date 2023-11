"Erano bici di migranti e puzzavano". Sindaco di Striano condannato: furto

Sindaco Striano condannato a quattro mesi per furto. "Puzzavano, ho preso le tronchesi..."

Un sindaco é stato condannato a quattro mesi di carcere per furto. La storia arriva da un paesino in provincia di Napoli, Striano. Il protagonista di questa sentenza destinata a fare storia é Antonio Del Giudice il primo cittadino che è al quarto mandato in quel Comune. Eletto a 24 anni ora ne ha 48. Il sindaco - si legge su Il Fatto Quotidiano - è finito a processo e il giudice dopo averlo ascoltato ha confermato la decisione: condanna per furto. Il caso giudiziario lo descrive nei dettagli lo stesso sindaco. "Arrivo in municipio - dice Del Giudice - e trovo delle bici che ostruiscono il passaggio. Alcune delle quali anche maleodoranti, parecchio. Erano le bici dei migranti. Parcheggiate lì come sempre. Migranti residenti altrove che contravvenivano a un decreto del presidente del Consiglio che obbligava tutti a non allontanarsi dalla propria città nel pieno della pandemia, era una domenica di novembre del 2020".

Le biciclette avevano un lucchetto ciascuna. "Ma ostruivano, diamine! Mi sono fatto dare le tronchesi e ho spezzato le catene. Qualcuno - prosegue il sindaco di Striano - scattava anche una foto facendo con le dita il segno della V di vittoria". Nel frattempo lui le fa ripulire e lavare e le fa trasportare in un locale del comune. "Ammetto che avrei dovuto usare altre formalità", dice ora. Intanto si è preso 4 mesi di carcere in primo grado. Ma, fa sapere, farà appello. "Ammetto un errore, ammetto l’impeto", dice. E ancora: "C’è stato un black out logico e anche un affaticamento fisico: in quelle settimane c’era solo dolore e profonda disperazione". Mentre il pubblico ministero "mi ha ascoltato in silenzio ma poi, purtroppo, ha confermato il suo giudizio".