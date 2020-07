Essilux, azione legale contro GrandVision sulla gestione della pandemia

EssilorLuxottica intenta un'azione legale contro GrandVision sulla gestione della pandemia

EssilorLuxottica ha avviato un'azione legale per ottenere informazioni in merito alla gestione delle attivita' da parte di GrandVision durante la pandemia di coronavirus. Il colosso degli occhiali franco-italiano ha spiegato che l'azione e' stata intentata presso un tribunale distrettuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dopo che GrandVision non ha fornito risposte a una serie di richieste di informazioni. "Tutto cio' ha a che fare con le modalita' in cui GrandVision ha gestito le operazioni durante la crisi innescata dal Covid-19, e in che misura abbia violato i termini del contratto di acquisizione", ha dichiarato la societa', aggiungendo che "nonostante le ripetute richieste GrandVision non ha ritenuto di fornire queste informazioni, costringendo EssilorLuxottica all'azione legale".

GrandVision in risposta si è detta "fortemente contraria" alle richieste di Essilux

In risposta, GrandVision ha affermato di essere "fortemente contraria" alle richieste di Essilux e confida nel fatto che le accuse vengano respinte dalla corte. Lo scorso anno, la societa' franco-italiana ha accettato di acquistare il gruppo olandese degli occhiali. I regolatori dell'Unione europea decideranno se dare luce verde all'accordo il 20 agosto a seguito di un'indagine antitrust sull'eventuale riduzione della concorrenza. Secondo gli analisti di Equita Sim, il via libera dall'autorita' garante della concorrenza in Europa potrebbe essere subire ritardi a causa dell'azione legale.