Europei 2020, dopo il sì del governo Roma Capitale si prepara al grande evento

Celebrare il 60esimo anniversario degli Europei di calcio e riportare verso la normalità l’organizzazione dei grandi eventi. Sono i due obiettivi che animeranno gli Europei di calcio 2020, e dopo il sì del governo Roma Capitale si prepara all'evento.

Nella 16esima edizione del torneo per squadre nazionali maggiori maschili continentale organizzato dalla Uefa Roma sarà protagonista di un mese caratterizzato finalmente da socialità e condivisione, dopo tanti mesi di chiusure e restrizioni. Durante i giorni del torneo, infatti, Roma Capitale, in sinergia con Uefa e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), organizzerà iniziative diffuse sul territorio cittadino. Lo stadio Olimpico potrà ospitare, sulla base di protocolli sanitari per il contenimento e la prevenzione del Covid, circa 16mila spettatori. L’attrice Cristiana Capotondi rappresenterà la città durante le iniziative e gli eventi. Si aggiunge ad altri due Ambassador: i campioni Gianluca Vialli e Francesco Totti.

Il cuore pulsante delle attività sarà il Football Village situato in Piazza del Popolo. Intorno graviteranno 4 Hot Spot collocati da Roma Capitale nei pressi di via del Corso: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi. Tutti questi spazi andranno a configurare così una Fan Zone che accoglierà cittadini e turisti, amanti del calcio e appassionati di cultura. In particolare in Piazza del Popolo saranno allestiti due maxischermi e un palco, che consentiranno di guardare le partite del torneo, mentre sarà possibile passeggiare e intrattenersi tra dieci stand messi a disposizione dagli sponsor e dai partner dei progetti di Roma Capitale. In via dei Fori Imperiali verrà invece montato uno schermo per tutte le partite che si svolgeranno nella Città di Roma.

Presso la Terrazza del Pincio, Roma Capitale farà allestire un Media Center, luogo di lavoro e ritrovo di tutti i professionisti dell’informazione, e una Food Area che proporrà i principali prodotti della tradizione culinaria e gastronomica romana. Subito fuori il Media Center sarà organizzato un Dome, una cupola che proporrà attività di intrattenimento all’interno di un diametro di 10 metri, con iniziative promosse dai principali sponsor della manifestazione. A rafforzare la visibilità delle iniziative promosse da Roma Capitale saranno i due Local Media Supporter: Corriere dello Sport-Stadio e Dimensione Suono Roma.

L’organizzazione di Uefa Euro 2020 potrà inoltre contare su una squadra di volontari che verrà coordinata da Roma Capitale. Il loro lavoro sul territorio, di concerto con il programma volontari promosso dalla Uefa, costituirà la spina dorsale per l’accoglienza e gli spostamenti di cittadini e visitatori. Saranno, infatti, impiegati soprattutto in aree come stazioni ferroviarie e aeroporti, hub di trasporto, dal centro della Città di Roma sino alle periferie. Forniranno inoltre supporto presso la Fan Zone e il Media Center, rispondendo a ogni singola richiesta di informazioni.