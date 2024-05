Ex Ilva, il presidente Codacons invita Fedez a Taranto: "Facciamo pace?"

Fedez, la proposta del Codacons: "Facciamo pace a Taranto?"

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha invitato ufficialmente il noto cantante Fedez a recarsi a Taranto il prossimo 16 maggio per dare il proprio supporto agli operai e ai cittadini che negli anni hanno subito gravi danni alla salute a causa delle emissioni tossiche dell'ex Ilva.

Potrebbe essere un'occasione per sotterrare l' ascia da guerra e riavvicinarsi, lavorando per una buona causa, dopo che il rapper e l'associazione dei consumatori si sono scontrati in tribunale per un processo che vede imputato Fedez per calunnia.

Con una lettera formale, il Presidente Rienzi ha chiesto a Fedez di unirsi alla protesta dell' ex Ilva, considerata ormai da molti una vera e propria "fabbrica dei veleni" a causa dell'alto tasso di malattie e decessi registrati nella zona.

La presenza dell'artista, molto sensibile alle tematiche ambientali e sociali, potrebbe attirare l'attenzione dei media nazionali su una vertenza ancora lontana da una soluzione definitiva.

Le parole di Rienzi: "Questo sarebbe un gesto importante. Più di ogni raccolta fondi, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di conciliare meglio il diritto al lavoro con il diritto alla salute, partendo dal presupposto che la vita delle persone viene sempre prima del profitto economico".

“Diamo appuntamento a Fedez per il prossimo 16 maggio a Taranto quando il Codacons consegnerà a 30 operai che hanno subito danni sanitari a causa dell’acciaieria il risarcimento ottenuto in loro favore dalla nostra associazione, che ha rappresentato i lavoratori in una causa legale conclusasi con una piena vittoria”, conclude il presidente. .