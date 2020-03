Farmacie UniClub, parte il progetto solidale “Un sorriso dritto al cuore"

È stato presentato nei giorni scorsi, a Maglie, nel Salento, il nuovo progetto solidale di Farmacie UniClub "Un Sorriso Dritto al Cuore®”.



Il primo atto di questo progetto, destinato a crescere e a coinvolgere altre realtà territoriali, è stata la donazione di Holter cardiaco-pressorio di ultimissima generazione all’Unità Operativa Complessa Pediatria – UTIN dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase.



Questo particolare holter, provvisto di braccialetto, è destinato ai piccoli pazienti affetti da cardiopatie e consentirà, finalmente, alle famiglie con bambini cardiopatici, di poter curare e far monitorare i propri figli restando nel Salento.



Fino ad oggi nessun’altra struttura sanitaria del Salento era in grado di eseguire un Holter cardiaco-pressorio con bracciale pediatrico; il primo riferimento più vicino era, infatti, l’Ospedale Pediatrico di Bari.



Il progetto solidale è stato illustrato dal presidente e direttore generale di Farmacie UniClub, Dr. Vincenzo Cosi, alla presenza del Dr. Enrico Rosati, pediatra-neonatologo e cardiologo, Primario dell’U.O.C. Pediatria – UTIN di Tricase, della Dott.ssa Luigia Morciano, Pediatra e Genetista, Responsabile Malattie Rare Azienda Ospedaliera Card. Panico di Tricase e Presidente del Rotary Club Tricase - Capo di Leuca e dell’amministratore delegato di Farmacie UniClub Andrea Cesare Donno. Toccante la testimonianza di Alessandro Panico e Margherita Di Natale, genitori di Giulia, una bimba di 18 mesi affetta da cardiopatia sin dalla nascita. Dopo aver raccontato brevemente la propria storia e auspicato la nascita, al più presto, di un’associazione di genitori, Alessandro e Margherita hanno sottolineato l’importanza di questa donazione che consentirà ad altri piccoli bambini di poter effettuare gli opportuni controlli restando nel Salento senza dover affrontare faticosissimi viaggi fuori provincia.



Come ha sottolineato il presidente di Farmacie UniClub, Vincenzo Cosi “le iniziative solidali hanno sempre bisogno di essere sostenute, ancor più quando, come in questo caso, attengono alla salute dei più piccoli”.



Le eccellenze da raccontare



Le eccellenze di un territorio vanno sempre raccontate perché siano d’esempio e creino fiducia. Farmacie UniClub, network di farmacie, ha un team giovane e dinamico pur essendo una realtà che si è ben strutturata in quasi 20 anni di attività in Italia. Serietà e idee innovative hanno conquistato migliaia di farmacisti di tutta Italia. I farmacisti delle Farmacie UniClub, con grande dedizione, professionalità e sempre con il sorriso, oltre a prendersi cura della salute e del benessere, puntano a soddisfare le esigenze, andando oltre le aspettative di ogni cliente/paziente.



Per Farmacie UniClub, dunque, le “persone sono al centro” di ogni azione e di ogni pensiero. Ed è proprio nell’ottica di “persone al centro” che Farmacie UniClub promuove, da anni, iniziative di solidarietà.



Dopo l’impegno sociale intrapreso supportando la Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare con l’iniziativa Smile (in tre anni ha donato oltre 300000€ alla Fondazione), Farmacie UniClub lancia, dunque, "Un Sorriso Dritto al Cuore®” il nuovo progetto solidale che ha già realizzato la sua prima donazione.



Le Farmacie UniClub svolgono anche altre importanti attività solidali in campo nazionale e internazionale. Con Save the Children, ad esempio, Farmacie UniClub hanno sostenuto la popolazione colpita dal terremoto di Amatrice e realizzato delle adozioni a distanza mentre in collaborazione con l’Associazione Icio Progetto Acqua sono stati costruiti dei pozzi in Africa (ad oggi ne sono stati realizzati 12).