Fase 2, Azzolina: “Al vaglio la didattica mista e settembre si torna a scuola”

Fase 2, Azzolina: "A settembre si torna a scuola"

"A settembre si deve tornare a scuola, certo non in classi da 28-30 alunni, io mi sono sempre battuta contro le classi pollaio e sono stata derisa". Lo ribadisce la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Maria Latella su SkyTg24. "Una delle opzioni possibili per il ritorno a scuola è la didattica 'mista', con metà studenti in classe e metà collegati da casa".

"Esiste un'etica dell'insegnamento, esiste una morale: non penso che un insegnante possa mettersi falsamente in malattia per paura di partecipare all'esame di maturità: sarebbe il fallimento della scuola", ha affermato la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina rispondendo ad una domanda di Maria Latella sulla possibilità di 'diserzione' degli insegnanti. "L'esame di maturità in presenza si può fare in sicurezza ha sottolineato - è un passaggio importante, gli studenti ne hanno diritto. Io mi fido degli insegnanti".

Fase 2, Azzolina: "Assunzioni con concorsi a titoli? Non è vero"

"La scuola risponde al futuro del Paese, alle famiglie, agli studenti e al personale: chi in questi giorni sta dicendo che si possono fare concorsi per titoli e che da settembre si assumerebbero subito i docenti grazie a questi concorsi sta mentendo spudoratamente" ha sottolineato la ministra dell’istruzione sempre su Sky Tg24. "Si tratta di concorsi attesi da anni - ha ricordato la ministra - Se noi cambiassimo le norme, a settembre non assumeremmo proprio nessuno, assumeremmo solo chi è nelle graduatorie ad esaurimento e chi era nelle graduatorie dei concorsi precedenti ma non i precari che oggi chiedono di essere assunti. La politica lo deve dire chiaramente".