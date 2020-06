Fase 3, Conte e Sanchez scrivono all'Ue: "Riaprire le frontiere al più presto"

I premier Conte e Sanchez scrivono all'Ue per riaprire al più presto i confini

Italia e Spagna, i due Paesi dell'Unione europea più colpiti dal coronavirus, sulla stessa lunghezza d'onda perché la stagione turistica, dalla quale entrambi dipendono considerevolmente, possa rapidamente partire. L'Italia ha già riaperto le frontiere il 3 giugno e la Spagna lo farà a fine mese. I due premier Conte e Sanchez si rivolgono alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo l'eliminazione al più presto dei controlli alle frontiere tra i Paesi Ue.

Conte e Sanchez chiedono una riapertura delle frontiere "in maniera coordinata"

"Il sollevamento delle restrizioni alle frontiere nell'Ue deve avvenire in maniera coordinata, sulla base di criteri comuni e trasparenti". Questo il tweet del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che aggiunge anche di aver chiesto assieme al presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, nella lettera alla Commissione Europea, "che la transizione alla nuova Normalità in Europa sia sicura". I due premier hanno dichiarato la necessità di "criteri sanitari comuni in tutta la Ue per i trasporti, con protocolli concordati tra tutti".