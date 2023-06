Federico Lazzerini, il Peter Pan della comunicazione che sfida le convenzioni

Federico Lazzerini, il Peter Pan anticonformista che scommette su brand, persone e diversità

Da giovane imprenditore con un'anima da sognatore, Federico Lazzerini si definisce un anticonformista incrollabile. La sua filosofia è semplice ma potente: seguire la tradizione significa già perdere in partenza. È necessario essere coraggiosi, innovare e rompere gli schemi per emergere dal mare di mediocrità. Con il suo gruppo "Vatican", Lazzerini ha creato una vera e propria rivoluzione nell'industria della comunicazione. Trasforma le aziende, in "Ideas Company", in cui la diversità è considerata un valore fondamentale per affrontare la competizione globale.

Lazzerini crede che un'azienda diventi veramente innovativa solo quando abbraccia un "sistema sociale" che sfida il pensiero convenzionale: brand, persone e diversità sono le tre pietre miliari di Federico Lazzerini. Per lui, il successo non può essere misurato solo in termini di risultati finanziari, ma deve essere valutato anche in base ai valori aziendali, in altre parole, ai valori emozionali e strategici, che portano a impatti economici e culturali.

Federico Lazzerini non è solo un imprenditore e un sognatore, ma anche un autore della casa editrice Italiana più celebre: la sua partnership con la prestigiosa Mondadori ha portato alla pubblicazione di due libri che trattano il mondo della comunicazione, del marketing e delle pubbliche relazioni. Il suo ultimo libro, "The Social Proof", già in ristampa dopo un solo mese, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e conferma la sua posizione come voce autorevole nel campo del marketing.