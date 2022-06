Femminicidio a Rimini, cranio sfondato con la mazzetta: arrestato il marito

Femminicidio a Rimini, donna uccisa a Bellariva

Femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Una donna e' stata uccisa a Bellariva. Sul posto la squadra mobile e il magistrato di turno. Un ennesimo delitto che allunga la lista delle donne uccise in questi primi sei messi del 2022.

Donna uccisa a Rimini, sospetti sul marito

L'ipotesi dell'accusa nei confronti del 47 enne e' quella di omicidio volontario. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe sfondato il cranio della convivente con un mattarello. La donna e' stata trovata morta in camera da letto, mentre il figlio della coppia - appena sei mesi - era in sala. Il bambino non avrebbe corso alcun pericolo.

Sul posto il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare delle indagini. Oltre a Squadra Mobile e Polizia scientifica. Secondo quanto finora ricostruito, l'uomo si sarebbe alterato perche' la donna non gli faceva prendere in braccio il figlio. I due, a quanto appreso dall'Ansa, si erano conosciuti circa un anno e mezzo fa su un sito di incontri. L'uomo era seguito dal servizio psichiatrico dell'Ausl.