Femminicidio a Terni, donna accoltellata in casa. Fermato il compagno

Femminicidio a Terni al culmine di una lite. La donna aveva telefonato al figlio chiedendo aiuto

Secondo le prime indiscrezioni l'uomo avrebbe picchiato diverse volte la moglie in precedenza che, però, non aveva avuto il coraggio di denunciare. E così, al culmine dell'ennesima lite, è riuscito ad ammazzarla a coltellate, nella loro abitazione in via del Crociere, zona Borgo Rivo a Terni, in Umbria.

La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti che, con la squadra mobile e la scientifica, sono arrivati sul posto. Secondo quanto è emerso dalle prime informazioni raccolte, la donna sarebbe stata ferita a morte con un coltello o con un oggetto contundente. La Procura di Terni sta coordinando le indagini degli inquirenti: come riporta Il Messaggero la vittima aveva 60 anni ed è stata colpita dal marito mentre era al telefono con il figlio, al quale avrebbe chiesto aiuto prima di morire: "Papà mi sta facendo male".

Il figlio stava lavorando con la ditta di cui è dipendente a Bolsena, e la donna gli aveva inviato un messaggio vocale su whatsapp chiedendogli di intervenire perchè il padre stava alzando le mani. Il figlio a quel punto aveva chiamato il padre chiedendogli cosa stesse facendo: "Ti faccio vedere cosa faccio, faccio un casino", avrebbe urlato l'uomo. Poi solo urla e altri rumori. Il figlio, dopo aver provato a contattare inutilmente la madre, aveva avvertito una vicina e la polizia. E' il secondo femminicidio, in Umbria, in due giorni: ieri, 29 marzo, a Tuoro sul Trasimeno nel perugino si è compiuta un’altra tragedia domestica: un uomo ha ucciso la moglie strangolandola in casa prima di togliersi la vita impiccandosi in giardino.