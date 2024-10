Femminicidio alle porte di Firenze, 59enne uccisa nel suo negozio

Chiesanuova, donna di 59 anni uccisa nel suo negozio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito colpi di pistola

Una donna di 59 anni è stata trovata morta, uccisa con un'arma da fuoco, a Chiesanuova, un paese sulle colline di Firenze. Nel paese stanno operando i carabinieri di Firenze e gli operatori del 118, che hanno constatato la morte della donna.

Secondo i racconti degli abitanti, si sono sentiti una serie di colpi nei pressi di un negozio. Un tratto della strada provinciale Volterrana è bloccata per i rilievi e per le ricerche di chi ha sparato. L'intervento dell'Arma è in corso. Al vaglio la vita privata della vittima anche se gli investigatori ancora non escludono alcuna pista, compresa quella della rapina.